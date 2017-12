Diese Tradition in Rottweil wird seit vielen Jahren sehr gut angenommen. In diesem Jahr, so scheint es, hat die Teilnehmerzahl am traditionellen Weihnachtsliedersingen mit der Stadtkapelle Rottweil in der Oberen Hauptstraße einen neuen Höhepunkt erreicht. Dicht gedrängt standen die Rottweiler rund um die Bläser der Stadtkapelle. Unser Fotograf Thomas Decker hat die unter die Haut gehenden Momente festgehalten. Fotos: Thomas Decker