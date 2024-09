Die A81 ist nach einem schweren Unfall am Montagnachmittag voll gesperrt.

Wer von Rottweil Richtung Singen unterwegs ist, wird ausgebremst: Nach einem schweren Unfall ist die Strecke aktuell gesperrt. Dies teilt die Polizei am Montag um 17.14 Uhr mit.

Polizei informiert

Der schwere Verkehrsunfall habe sich auf der Autobahn zwischen Ziegelbuck-Brücke und Engen ereignet, so das Polizeipräsidium in Konstanz. Ab Geisingen in Fahrtrichtung Singen sei die A81 deshalb gesperrt. Näheres zu dem Unfall ist noch nicht bekannt.