Rottweil Sind Tauben wirklich eine Plage?

Rottweil - Ein sonniger Tag, man sitzt im Straßencafé und beißt vielleicht einmal etwas fester in die Eiswaffel - und schon ist sie da, die Stadttaube, die die Krümel aufpickt. Die oft abwertend als "Ratten der Lüfte" bezeichneten Tiere trifft man an vielen Ecken in der Stadt - und sie sind vielen Menschen ein Dorn im Auge. Während manche Leute die kleinen Vögel einfach nur ignorieren oder verscheuchen, griffen Unbekannte in Rottweil nun zu härteren Mitteln.