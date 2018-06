Rottweil Silent Fox gewinnen den Cosmic-Award

Weiter ging es mit Back in Stereo aus dem Freiburger und Offenburger Raum. Die drei Jungs, Max Erb an der Gitarre und am Gesang, Jona Fichtmüller am Bass und Robin Gerstle am Schlagzeug, lieferten rockige und eingängige Riffs mit sehr guten Rhythmuswechseln. Aber nicht nur Rock-Songs, in denen es um jugendliche Lebensfreude ging, hatten die drei Jungs im Programm, sondern auch gefühlvolle Balladen, in denen die Probleme des Alltags charakterisiert wurden. Insgesamt eine gute und überzeugende Musikmischung bot die Band, was beim Publikum für sehr gute Stimmung sorgte. Dieses wurde aufgefordert, mitzuklatschen und mitzusingen, was dieses sehr gerne tat. Außerdem wurde ausgelassen dazu getanzt.

Den Abschluss des Abends machte Xylospongium aus Winnden. Sie haben sich der Musikrichtung Punk verschrieben. Entsprechend ging es laut und kraftvoll los. Ruben Sasse sorgte von Beginn an für lauten Gesang. Carl Oestreich spielte schnelle und eingängige Riffs an der Gitarre. Paul Oestreich überzeugte mit schnellen Rhythmuswechseln am Schlagzeug. Niklas Burk verlieh den Songs einen tollen Groove am Bass.

Das Publikum ging auch hier voll mit. Mit Songtiteln wie "Versauft doch euer Scheißgeld" oder "Eure ­Mütter haben versagt" spielten sie auch kritische Songs.

Knives in a Gunfight darf nun im August auf dem Mini-Rock-Festival in Horb spielen. Außerdem haben sie die Wahl zwischen vier Tagen Studio oder 999 Euro. Die Zweitplatzierten Xylospongium dürfen nächstes Jahr auf dem Easter-Cross-Festival in Oberndorf auftreten. Zudem erhalten sie drei Tage Studiozeit oder einen Gutschein im Wert von 666 Euro. Back in Stereo, die den dritten Platz erhalten haben, dürfen auf dem Feschtival (Ex 48er) in Herrenberg spielen. Außerdem erhalten sie zwei Tage im Studio oder 333 Euro.