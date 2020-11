Rottweil Sie hat mit ihrer Dynamik überzeugt

Am Montag habe sich Tamara Retzlaff, die aus Balingen stammt, bereits in einer Videokonferenz den Mitgliedern des Rottweiler Gewerbe- und Handelsvereins (GHV) vorgestellt. Am Mittwoch nahm sie dann am Runden Tisch der Gastronomie teil und am Abend präsentierte sie sich im Gemeinderat.

In der Sitzung verwies die 26-Jährige selbstbewusst auf ihr Studium im Bereich Musik- und Konzertmanagement und ihre Weiterbildung im Bereich Marketing und Event. Ihre Fähigkeiten könne sie eins zu eins auf ihre neue Aufgabe in Rottweil übertragen. Sie könne Menschen zusammenbringen, verschiedene Interessen verbinden und außerdem Events kreieren, die sich vom bisher Dagewesenen unterscheiden. Neben ihrem Studium habe sie sich außerdem im Bereich Online-Medien selbstständig gemacht. Sie betreibt einen Instagram-Account mit mittlerweile 18 000 Followern und hat große Firmen im Vertrieb und der Gewinnung neuer Kunden gerade im Social-Media-Bereich beraten.