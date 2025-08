Das ist doch mal ein Hingucker. Die Stadt sucht für ihren Bereich Tourismus und Stadtmarketing einen Mitarbeiter in Teilzeit und greift dabei in die KI-Trickkiste.

„Stadt mit Geschichte. Team mit Ideen. Stelle mit Potenzial. Klingt gut? Dann lies weiter – wir haben da was für dich“, heißt es in der Stellenanzeige der Stadt, die unter dem Schlagwort „Rottweil das Original“ in den Sozialen Netzwerken wie Facebook und Instagram die Runde macht.

Natürlich gibt es kurz und auf den Punkt ein paar Infos zum Stelleninhalt – also was da auf den Bewerber so zukommt und was gefordert ist. Optisch ist die Anzeige ein echter Hingucker.

Ein Püppchen mit Handy, daneben Laptop, Männchen Hand in Hand, ein kleiner Rottweiler, ein Stück Neckar und einen Wanderschuh – verpackt in einer Hülle, wie man sie von Spielzeugen her kennt und mit den Worten „Tourismus & Stadtmarketing“ darüber.

Es geht um Aufmerksamkeit

Ist das nun eine neue Form der Mitarbeitergewinnung? „Die Stadtverwaltung Rottweil macht mittlerweile auch in ihren Social Media Kanälen auf Stellen aufmerksam, vor allem natürlich auch, wenn es um Aufgaben in diesen Bereichen geht“, erklärt der Pressesprecher der Stadt Tobias Hermann auf Nachfrage.

Gesucht werde hier ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin für den touristischen Kanal und die touristische Website, „wo wir bekanntlich unter dem Motto „Das Original“ für die älteste Stadt Baden-Württembergs werben“. Dabei handele es sich übrigens nicht um eine neue Stelle oder zusätzliches Personal, sondern um die anteilige Nachbesetzung einer frei gewordenen Stelle. Nämlich 30 bis 50 Prozent.

Neue Wege

„Die Idee entstand direkt in der Abteilung Tourismus in Zusammenarbeit mit einer in Rottweil ansässigen Agentur, die uns derzeit unterstützt, solange die Stelle vakant ist. Für die Stelle suchen wir jemand der online-affin ist und sich für touristische Themen in Rottweil begeistern kann“, informiert Hermann. „Deshalb eine Anzeige, die auffällt, Leute mit Mut für Neues anspricht und – auch hier gehen wir neue Wege – mit Künstlicher Intelligenz generiert wurde.“