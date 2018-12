Rottweil Selbstverliebte Aura loslassen

Das Museum als Tempel für Bildungseliten habe ausgedient. Menschen wollen, so die Referentin, von Ausstellungen berührt werden, und es müsse Aufgabe der Kuratoren sein, möglichst alle Sinne des Menschen anzusprechen. Als gelungenes Beispiel nannte sie das erst kürzlich eröffnete Stadtpalais in Stuttgart, für das die Bewohner der Stadt Stuttgart eigene historische "Schätze" liefern konnten.

Und besonders wichtig sei, dass die Exponate eines Museums auf aktuelle Fragestellungen und soziale sowie kulturelle Herausforderungen hin ausgewählt würden.

In der anschließenden regen Frage- und Diskussionsrunde, die von Jürgen Knubben moderiert wurde, wurde deutlich, dass es besonders darauf ankommen muss, dass sich die Menschen der Stadt mit ihrem Museum identifizieren können. Auch wäre darauf zu achten, nicht nur Dauerausstellungen einzurichten, sondern in Wechselausstellungen besondere Exponate der Sammlung in den Fokus zu stellen.

Am Ende des Kulturstammtisches wurde gefordert, dass die konzeptionelle Planung für ein neues Stadtmuseum zeitnah angegangen werden muss, um den Bewohnern und den Gästen der Stadt baldmöglichst ein Haus zum Besuch anzubieten, das heutigen Maßstäben eines modernen Museums entspricht.