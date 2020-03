Rottweil Selbstständige bangen um ihre Existenz

"Ich versuche, positiv zu bleiben und auch meine Kunden zu beruhigen", erklärt Milosevic. Sie sagt, der Glaube helfe ihr in diesen schweren Zeiten. "Und meine Liebe zum Beruf", fügt sie hinzu. Sie will so lange weiterkämpfen, wie es nur möglich ist.

Dank Online-Shop "gut vorbereitet"

Positiv versucht auch Ulrike Lehmann, Inhaberin des Heimatladens "Rottweiler Haus", zu bleiben. "Ich weiß, dass nach der Fasnet üblicherweise weniger los ist, weil die Menschen erst mal zurückhaltender sind. Aber in diesem Jahr hat es sich leider nicht erholt", schildert sie.

Lehmann sieht sich und ihr kleines Unternehmen dank des Online-Shops "relativ gut vorbereitet" – auf weniger Kunden und auch auf eine Schließung, für die sie sich am Montagabend letztendlich auch entscheidet. Den Online-Shop will Lehmann jetzt weiter ausbauen.

Sie appelliert an die Kunden: "Wenn ihr online kauft, dann bitte regional." Denn vor allem lokale Einzelkämpfer bräuchten jetzt ganz viel Unterstützung. "Auch wenn der Laden zu hat, kann man immer in einer E-Mail schreiben, was man braucht. Das kann dann ohne Kontakt zugestellt werden", erklärt sie. "Ich wünsche mir sehr, dass die Struktur mit den Geschäften in der Stadt bestehen bleibt, aber es gibt in der aktuellen Situation 1000 Möglichkeiten, den Einzelhandel zu unterstützen", betont Lehmann. Man müsse umdenken. "Die Nachbarschaftshilfe finde ich super, aber regional einkaufen gehört auch dazu. Auch das ist Solidarität", macht sie deutlich.

Nicht immer ist Homeoffice möglich

Viel Unsicherheit erlebt bei seinen Kunden derzeit der Schuhmachermeister Karl-Heinz Auch. "Was ist, wenn wir zumachen müssen? Dann können wir die Aufträge nicht mehr ausführen und die Sachen nicht mehr rausgeben." Das stelle ihn und seine Kunden vor große Herausforderungen. Und Home Office gehe in seinem Bereich nun mal nicht. "Ohne Kundenkontakt können wir einfach nicht arbeiten", sagt Auch.

Ob die Empfehlung der Bundesregierung, die meisten Läden zu schließen, Auchs Geschäft betrifft, ist auch am Dienstag noch unklar. Man sei im Kontakt mit der Innung, sagt Bettina Auch. Möglich sei, dass man durch den Orthopädie-Bereich als ein für die medizinische Versorgung wichtiges Unternehmen eingestuft werde und aufhaben dürfe.

Vor dem Café Pauls sitzen am Montag noch zwei Männer in der Sonne. Jeder hat ein Glas Bier in der Hand. Drinnen empfängt einen dagegen gähnende Leere. "Es sind ein bisschen weniger Gäste da, aber es hält sich in Grenzen", sagt Inhaber Paul Baumgärtner. Auf die Corona-Situation reagiert er mit einer an diesen Tagen beneidenswerten Gelassenheit. "Da ich keine Miete zahlen muss, kann ich meine Kosten praktisch auf Null runterfahren. Ich weiß, es ist ein Luxus-Problem", sagt er. "Aber für meine Aushilfen tut es mir leid", schiebt Baumgärtner hinterher.

"Besser, wenn wir alle gleichzeitig schließen"

Daran, dass die Anordnung zur Schließung aller Cafés sehr bald kommt, hat er keine Zweifel. "Ich finde, es ist besser, wenn wir alle gleichzeitig schließen", meint er. Am Montag ist er für seine Kunden noch da. "Viele sind froh, wenn sie sehen, dass ich noch aufhabe", weiß Baumgärtner. "Für die Zeit ohne Kunden habe ich viele Sachen, die ich aufarbeiten kann. Es gibt genug zu tun", sagt er. Am Dienstag scheint es bereits so weit zu sein. Ein "Closed"-Schild hängt an der Tür.

Unmittelbar getroffen hat die Corona-Krise auch Künstler wie Christoph Frank und seine Ein-Mann-Firma. Mit der Zauberbühne gibt er sonst regelmäßig Aufführungen für Kinder und Erwachsene. Nun bleibt der Vorhang voraussichtlich für mehrere Monate zu.

"Ich habe jetzt viel Zeit", sagt Frank schmunzelnd, auch wenn ihm angesichts der Situation nicht unbedingt nach Lachen zumute ist. "Es ist eine große Freude mit dem Beruf verbunden, die wegfällt." Frank sagt, er sei dabei, neue Wege zu gehen. Seit November schreibt er an einem Buch – und jetzt hat er auch endlich ausreichend Zeit dafür. Es geht um Zauberei, Geheimnisse und Magie, die Frank aber mit ernsten geschichtlichen Aspekten und berührenden Schicksalen verbindet. Die Arbeit am Schreibtisch hat jetzt Vorrang, alles andere hängt erst mal in der Luft.

"Noch vor zwei Wochen war das Virus zwar in aller Munde, aber man hat noch nicht die dramatischen Auswirkungen erkannt", erinnert sich Frank. Er sagt, es sei wichtig, dass Kultur weiterhin einen großen Stellenwert hat. Von einem "digitalen Theater" hält er allerdings wenig. "Da würde dann das Allerwichtigste fehlen. Bei meinem Mitmachtheater können ja die Kinder in die Geschichte eingreifen."

Frank hofft, dass in den Sommermonaten Theater auf offenen Plätzen gemacht werden kann. "So eine Freilichtbühne, wo die Zuschauer sich nicht zu nah kommen und genug Abstand zueinander haben, scheint nicht unmöglich zu sein", sagt er. Derzeit kann aber niemand sagen, wann ein normales öffentliches Leben wieder möglich sein wird. Man hofft und bangt weiter.