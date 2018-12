Rottweil Selbstloser Einsatz für Menschen in Not

Die Ärztin Ursula Malisi war viele Jahre aktiv im Ersten Freundeskreis Asyl und bei der Amnesty Ortsgruppe Rottweil, wo sie vielen Asylbewerbern während des Kosovo-Krieges Ansprechpartnerin, Ratgeberin und Betreuerin war. Viele Wege in Kliniken oder in Gerichte nahm sie in Kauf, um Asylbewerber persönlich dorthin zu begleiten. Ihr Einsatz war unauffällig und selbstlos und hat vielen Menschen Vertrauen geschenkt, aber auch materielle Unterstützung bedeutet.

Beide Gruppierungen, Amnesty und der Freundeskreis Asyl setzten sich während des Kosovo-Krieges für betroffene Frauen, Männer und Kinder in Notsituationen ein. Persönlich betreute Ursula Malisi den Kosovoalbaner und Lehrer Xevat Hoxha, der nach mehreren Rückkehrversuchen endgültig in seinem Dorf im Kosovo wieder Fuß fassen konnte. Woher die zarte, einfühlsame Frau die Kraft nahm, so vielen Menschen Mut zu geben und tatkräftige Hilfe, blieb verborgen, aber ihren Freunden und ehemaligen Mitgliedern von Amnesty und Freundeskreis Asyl bleibt sie mit ihrer fröhlichen und dem Leben zugewandten Art bis zu ihrer Erkrankung in starker Erinnerung. Die Beerdigung von Ursula Malisi ist am 29. Dezember um 11 Uhr auf dem Friedhof in 89567 Bergenweiler (Sontheim).