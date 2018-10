Rottweil Seit 200 Jahren das Modell für gerechtes Wirtschaften

Als Erfinder der Genossenschaftsidee und als Gründer der ersten Genossenschaften ist Raiffeisen einer, der in der heutigen Zeit bei der Suche nach einer menschlichen und solidarischen Wirtschaftsform sicher viel zu sagen hätte. Bis heute wird die Struktur der Genossenschaft überall da eingesetzt, wo es um ein gerechteres Wirtschaften geht, bei dem viele beteiligt sind.

Im "Forum Kirche – Arbeitswelt" in Rottweil ist die Idee entstanden, dass Raiffeisen mit der Idee der Genossenschaft einer ist, der sowohl für die Kirchen als auch für die Arbeitswelt wichtig ist, denn als Raiffeisen im 19. Jahrhundert massive soziale Umbrüche, Hunger, Armut und Arbeitslosigkeit erlebte und gleichzeitig den großen Wohlstand anderer, da war es für ihn als Christ ein Gebot der Stunde, gegen Armut anzugehen und für mehr wirtschaftliche Gerechtigkeit zu sorgen. Das ist auch heute noch eine christliche und gesellschaftspolitische Aufgabe. Deshalb haben sich kirchliche und gesellschaftspolitische Träger in Rottweil zusammengetan, um diese Veranstaltung vorzubereiten: die evangelische Kirchengemeinde, das katholische Dekanat, die katholische Betriebsseelsorge, die Kolpingsfamilie, die IG Metall, der DGB, die AWO und die Naturfreunde. Allein schon diese Zusammenarbeit ist ein wichtiges Symbol für eine menschliche Welt, ein solidarisches Zusammenleben: "Was einer nicht schafft, das schaffen viele."

Im katholischen Gemeindehaus wird am Freitagabend Gerhard Schorr, der Verbandsdirektor des Genossenschaftsverbands Baden-Württemberg, den Hauptvortrag halten. Anschließend diskutieren unter der Moderation von Martin Himmelheber Matthias Jauch vom Milchhäusle Stetten, Henry Rauner von der Volksbank Rottweil, Jobst Kraus von der ökumenischen Energiegenossenschaft sowie für rechtliche Informationen Christoph Tschirdewahn. Musikalisch gestaltet wird die Veranstaltung durch Markus Lasarzewski, Saxofon, und Alexander Mezger, Klavier. Der Eintritt ist frei.