Rottweil Sechs geschickte Maschinisten

Rottweil/Zimmern o. R. Das eigene Fahrzeug optimal einschätzen. Gas, Bremse und Kupplung dosiert bedienen. Das Fahrzeug auch in engsten Situation gewandt führen. Sechs Maschinisten der Feuerwehr Zimmern und Rottweil zeigten ihr Können am Samstag bei der Abnahme der Geschicklichkeitsfahrprüfung in Vaihingen/Enz.