Rottweil Unfälle: Schwerverletzte können weiter behandelt werden

Sind Rettungsdienst und Unfallchirurgische Kliniken eng vernetzt und arbeiten nach strikt festgelegten Standards, steigen die Überlebenschancen der Patienten, so die Helios Klinik in einer Pressemitteilung. Die Vernetzung stelle nicht nur sicher, dass der Patient in die für ihn richtige Klinik gebracht wird, sondern auch, dass bei der Erstversorgung keine Zeit verloren geht.

Hubschrauberlandeplatz gehört dazu

Schon in der Kommunikation folgen die Notärzte vor Ort dabei standardisierten Abläufen: Über das sogenannte "Traumatelefon" informieren sie die Klinik umfassend über die Verletzungen der Unfallopfer. Fabian Hofmann, Oberarzt der Klinik für Orthopädie, Unfall- und Wirbelsäulenchirurgie in der Helios Klinik Rottweil: "Wir sind also schon optimal vorbereitet, wenn der Patient zu uns gebracht wird". Schwerstverletzte kommen zunächst in den Schockraum - auch hier folgen die behandelnden Ärzte und Pfleger strikten Algorithmen, um keine Zeit zu verlieren, so die Helios Klinik. Reanimation, Diagnosen, Medikamentengabe, alles erfolge gleichzeitig.