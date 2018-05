Rottweil Schwergewicht mit Schmusefaktor

Und es sollte ein erfahrenes Herrchen sein, was den Umgang mit Hunden angeht. Grundgehorsam sei bei Chicko absolut vorhanden, aber beschäftigen müsse man sich schon mit ihm. Andere Hunde findet er nicht so toll – und Fahrräder findet er manchmal ziemlich doof. Die Pfleger vom Tierheim werden ihn außerdem nicht an Familien mit Kindern vermitteln.

"Einen starken Freund zu finden, der ihn mit all seinen Fehlern nimmt und auch die nötige Kraft mitbringt, falls er Faxen machen will, das wäre sein größtes Glück", sagt Karen Fischer. Und auch wenn Chicko zu Beginn seiner Zeit im Tierheim sehr misstrauisch gewesen sei, mache er nun seinem Spitznamen "Schmuskälbchen" wirklich alle Ehre.

Weitere Informationen: Tierheim Rottweil, Telefon 0741/1 39 59, Mail: info@ tierschutzverein-rottweil.de