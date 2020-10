Rottweil Schweinzucht stillgelegt: Kunden verlieren Vertrauen

Metzgereien sehen sich nun mit Kunden konfrontiert, die noch kritischer als früher hinterfragen, die wissen wollen, ob ihr regionales Fleisch vom "Metzger ihres Vertrauens" tatsächlich gut ist und nicht nur eine Art "Mogelpackung".

Gerd Haas aus Rottweil bekommt die Auswirkungen deutlich zu spüren. Am Verkaufstresen macht er mit einem Aushang darauf aufmerksam, dass er das Schweinefleisch ausschließlich vom Hof Jürgen Kramer aus Stetten bezieht. "Seit eh und je schon", sagt er im Gespräch.

Ihn trifft der Skandal um Manfred Haas ganz besonders: Dadurch, dass auch er Haas heißt, wird er immer wieder in Verbindung zur Flözlinger Schweinezucht gebracht. Im Städtle, weiß er von seinen Stammkunden, kursieren wildeste Gerüchte. "Wie? Gehst du noch zur Metzgerei Haas hin? Das ist doch der Bruder oder der Verwandte vom anderen Haas", heißt es dann beim Kaffeekränzchen.

Gerd Haas stellt klar: Seine Metzgerei und er persönlich haben keinerlei Verbindung zum Landwirt Manfred Haas und dessen Betrieb. "In unserer Metzgerei finden auch regelmäßig Kontrollen statt, Proben werden mitgenommen und untersucht", versichert Gerd Haas.

Am Freitagvormittag ist ungewöhnlich wenig los

Die Auswirkungen des Skandals um den Schweinestall in Flözlingen sind in der Hochmaiengasse trotzdem zu sehen. Am Freitagvormittag ist es relativ ruhig – kein Vergleich zu dem, was normalerweise vor dem Wochenende los ist. Und: "Jeder zweite Kunde fragt nach. Viele rufen an."

Das ist ermüdend, aber Gerd Haas hat keine andere Wahl, als geduldig zu erklären und aufzuklären. Denn er weiß: "Der Beruf des Metzgers hat lange schon kein gutes Image. In der Vorstellung vieler ist ein Metzger grob, ein Schlachter halt. Aber es ist nicht so. Man kann auch sorgsam mit den Tieren umgehen. Das, was in Flözlingen passiert ist, ist nicht die Regel, sondern eine Ausnahme."

Allerdings ist diese Ausnahme sozusagen Negativwerbung für die ganze Branche. "Wir haben ja unser Fleisch immer als regional beworben. Regional als unbedenklich", erläutert Gerd Haas. Nun sind viele Kunden verunsichert. "Es ist wichtig, zu zeigen, dass man auf Qualität achtet, dass es sauber zugeht und ordentlich ist", meint Gerd Haas. "Das betrifft uns alle, aber meine Metzgerei betrifft es durch den Namen noch etwas mehr", meint Gerd Haas. Er hofft sehr, dass die Kunden sich nicht von den Gerüchten beeinflussen lassen, sondern sich vor Ort informieren – und dass das Vertrauen schnell wieder da ist.

Metzger Claudius Jauch aus Zimmern-Stetten schildert die Erfahrungen der vergangenen Tage so: "Wir haben zum Glück immer noch gleich viel Arbeit, wir haben genauso viele Kunden wie früher, aber sie fragen natürlich mehr nach. Ich kläre auf, das muss ich. Aber klar, es ist jetzt negative Werbung für uns, vor allem für uns kleine Metzgereien", sagt er. Auch Jauch hofft, dass seine Kunden ihn in Zukunft unterstützen werden. Als Reaktion auf den Skandal in Flözlingen hat er ein Plakat in seinen Verkaufsräumen angebracht, auf dem er über seine Ware informiert.

"Ausnahmen bestätigen nur die Regel"

Christoph Pflugfelder von der Rottweiler Metzgerei Pflugfelder in der Hochbrücktorstraße berichtet, er habe keine Einbußen wegen des Skandals in Flözlingen. "Unsere Kunden haben das Vertrauen und schätzen die Qualität, die sie zu Hause auf dem Teller sehen", betont er.

Für ihn ist klar: "In jeder Branche gibt es schwarze Schafe." Dass jetzt auf einmal das Vertrauen in die regionalen Metzgereien bröckelt, kann er nicht ganz nachvollziehen: "Das, was in Flözlingen passiert ist, braucht man nicht schönzureden. Da ging vieles schief. Ich glaube, der Landwirt war wirklich überfordert. Doch Tiere, die so gezeichnet sind, kommen gar nicht ins Schlachthaus rein und somit gar nicht in die Metzgerei."

Für Pflugfelder sei die Qualität das A und O – und diese gibt es nur, "wenn die Leute bereit sind, einen ordentlichen Preis zu zahlen". Seine Metzgerei sei seit fünf Jahren stetig am Wachsen. "Der Kunde sieht und schmeckt den Unterschied."

Pflugfelder ist überzeugt: "Regionales Fleisch bedeutet auch weiterhin gute Qualität." Denn: "Man darf nicht alle über einen Kamm scheren. Ausnahmen bestätigen nur die Regel." Sein großes Anliegen sei, die Verbraucher zum Umdenken zu animieren und dazu, die richtigen Fragen zu stellen. "Man muss sich fragen, wieso das Fleisch in einem Discounter so billig ist. Wie kann das sein? Die Gefahr, dass vieles falsch läuft, ist in Großbetrieben ganz sicher viel höher als auf kleinen Höfen."