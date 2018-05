Rottweil Schweinepest: Kreis übt den Ernstfall

Kreis Rottweil (czh). Die Feuerwehr Schramberg mit dem ABC-Zug, Katastrophenschutz, THW Rottweil, DRK, Polizei und der Veterinärzug Freiburg waren am Samstagmorgen auf dem im Außenbereich liegenden landwirtschaftlichen Betrieb in Schramberg-Heiligenbronn mit vielen Helfern aufgefahren. Angenommen wurde eine indirekte Übertragung der ASP durch verseuchte Futtermittel für die Schweine.

Der Virus könne durch ein erkranktes Wildschwein über gelagerte Futtermittel in den Betrieb eingeschleppt worden sein, stellte Amtstierarzt Jörg Hauser die Annahme für die Übung vor. Viren blieben auf Erde, Futtermittel, Arbeitsgeräten oder Kleidung bis zu 205 Tage infektiös, vermehrten sich aber nur in lebendem Gewebe, erklärte Heinz-Joachim Adam. Nur Schweine werden von der Seuche befallen, anderen Tiere oder Menschen nicht.

Erkrankte Schweine zeigten Schlappheit, hätten Fieber und Hautverfärbungen an Ohren, Bauch und Beinen und verendeten nach etwa vier Tagen, erklärte die Tierärztin Lena Fußbahn den Krankheitsverlauf. Für eine sichere Diagnose wird Blut von Schweinen auf Viren untersucht; auch bei der Übung wurden 30 Schweine beprobt und die Proben per Kurier in ein Labor in Freiburg gebracht. Am nächsten Morgen liegen die Ergebnisse vor.