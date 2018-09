Rottweil Schutzmaßnahmen in Göllsdorf funktionieren

Von einer Hochwasser-Katastrophe in den Ausmaßen wie Neufra sie erlebte, blieb Göllsdorf seit den damals durchgeführten Maßnahmen verschont. Göllsdorf liegt im Dreieck von Weiherbach, Prim und Neckar. In der Mühlwiesenstraße stößt der Weiherbach auf die Prim und das Zusammentreffen mit dem Neckar erfolgt auf Höhe des Rottweiler Bahnhofs, was regelmäßig zum Rückstau der Prim führe.

Damm wurde erhöht

In den 70er-Jahren wurden Mauern entlang des Weiherbachs gezogen und auf der gegenüberliegenden Seite Dämme errichtet, darüber hinaus ein Regenüberlaufbecken und ein Hochwasserpumpwerk in der Mühlwiesenstraße gebaut. Im Pumpwerk würden die Regengüsse aus dem Ort gesammelt und mit hohem Druck in die Prim abgelassen. Auf die starken Regenfälle der vergangenen Jahre reagierte die Stadt Rottweil vor zwei Jahren mit einer Erhöhung des Damms um 20 Zentimeter.