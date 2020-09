Rottweil Schulen senden Alarm-Botschaft

Zwei Wochen nach Schulbeginn zeigten sich Probleme und Gefahren, denen die Schulen alleine nicht gewachsen seien. Viele Schüler scheinen der Auffassung zu sein, dass die Coronaregeln mit dem Verlassen des Schulgebäudes endeten, heißt es in einer Pressemitteilung der Schulen. So komme es auf den Schulhöfen, auf dem Nachhauseweg, am Busbahnhof in der Heerstraße und an anderen Schulbushaltestellen zur Vermischung von Schülergruppen verschiedener Klassen und auch Schulen, die ihre Masken mit dem Verlassen der Schule abgelegt hätten.

Die bereits vor den Sommerferien eingeführten Aufsichten am Busbahnhof, die sich die Lehrkräfte der Rottweiler Schulen teilen, seien zum Schuljahresbeginn verdoppelt worden. Doch es zeige sich, dass vor allem die Umsetzung der Maskenpflicht auf den Schulgeländen und am Busbahnhof äußerst schwierig sei. Schüler aller Schulen seien von den aufsichtsführenden Lehrkräften kaum zum Tragen des Mund-Nasen-Schutzes und der Einhaltung von Abständen zu bewegen.