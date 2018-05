Rottweil Schuldenfrei und doch in den Miesen

Nun steht die älteste Stadt Baden-Württembergs angesichts der Vorhaben für die kommenden Jahre nicht unvorbereitet da. 190 000 Ökopunkte flossen erst jüngst durch das Aufwerten von Grünflächen bei Neukirch auf der Guthaben-Seite. Die Stadträte bekamen gerade einen Überblick über Soll und Haben bis ins Jahr 2020. 847 650 Ökopunkten steht indes ein Bedarf von mehr als 1,6 Millionen gegenüber – etwa für verschiedene Bebauungspläne wie der nächsten Änderung für das Berner Feld, in Göllsdorf Brunnenäcker oder auch Bronnenkohlrauzen in Hausen. Es gibt also noch einiges an Nachholbedarf. Bereits im laufenden Jahr, so zeichnet sich laut dem Bericht ab, bleibt ein Defizit von 69 000 Ökopunkten. Sprich: Sie müssen erworben werden. Zupass kommt Rottweil da das Angebot eines Landwirts in Eschbronn, das mehr als 400 000 Ökopunkte schwer sein dürfte.

Kein renditeträchtiges Geschäftsmodell

Der Geldwert eines Ökopunkts ist kein Fixwert. Für Zimmern lag der Preis rechnerisch kürzlich bei 70 Cent pro Punkt. Rottweil hatte bei der Spitalhöhe für 482 580 Punkte 361 376 Euro bezahlt. "Das ist immer abhängig von der Aufwendigkeit der jeweiligen Maßnahme", erklärt Frei aus dem Bereich Stadtplanung der Verwaltung. Gleichwohl zeige die Entwicklung der vergangenen Jahre, dass der Preis eher steigt. "Das Thema hat an Bedeutung gewonnen", weiß Frei, dass die Nachfrage von Seiten der Kommunen wächst. Der Preis eines Ökopunkts klettert damit aber nicht automatisch. Die Entwicklung hängt vielmehr damit zusammen, dass das Potenzial an vergleichsweise einfachen Maßnahmen schrumpft, der Aufwand und damit die Kosten also größer wird.

Der Idee aus den Reihen der FWV-Fraktion im Gemeinderat, Ökopunkte im großen Stil zu kaufen, um einer zu erwartenden Preisentwicklung zuvor zu kommen, steht Frei zwiespältig gegenüber. Das konkrete Angebot aus Eschbronn sei – zumal in vertretbarer Entfernung zu Rottweil –­ ein vernünftiges Projekt. Und: Punkte auf dem Konto zu bunkern, nehme natürlich angesichts anstehender Vorhaben den Druck. Generell als renditestarkes Geschäftsmodell oder für den Sparstrumpf der Kommune nach dem Beispiel der EnBW-Aktien taugten die Ökopunkte seiner Meinung nach nicht: "Es ist schwierig. Man steckt nicht drin in der Entwicklung."