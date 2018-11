Rottweil Schulaktionen zum Welt-Aids-Tag

Seit Herbst 2018 gibt es die Möglichkeit, in Apotheken oder Drogerien einen HIV-Selbsttest zu kaufen. Eine ausführliche Beratung werde dadurch jedoch nicht ersetzt, wird beim Gesundheitsamt betont. Deshalb wird empfohlen, zur ausführlichen Information die dortige Beratungsstelle aufzusuchen.

Zum Welt-Aids-Tag bietet das Gesundheitsamt in Kooperation mit der SMV und der Schulleitung des Rottweiler DHG im Festsaal der Gymnasien Vorträge für die Schulklassen 8 bis 11 an. An der Nell-Breuning Schule in Rottweil wird es einen Infostand geben. An beiden Schulen werden zudem kostenlos Kondome verteilt. Ein umfassendes Präventionsangebot zu HIV und anderen sexuell übertragbaren Krankheiten wird allen Schulen im Landkreis angeboten. Anfragen unter Telefon 0741/1 74 45 38. Weitere Infos mit Beratungszeiten unter aidsberatung@landkreis-rottweil.de.