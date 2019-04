Rottweil Schüler demonstrieren weiter für Klimaschutz

"Ich habe 220 Teilnehmer gezählt", sagt später einer der Organisatoren – knapp die Hälfte wie beim letzten Mal. "Das ist gut", betont Anna Albrecht im Gespräch. Immerhin seien einige Schüler der Demo ferngeblieben, weil sie Strafarbeiten, Nachsitzen oder gar einen Schulausschluss fürchten müssten.

Aber auch die rund 220 Teilnehmer vor den Rathaus reichen aus, um lautstark auf sich und ihre Botschaft aufmerksam zu machen. "Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr unsere Zukunft klaut" – donnert es auch am gestrigen Freitag durch die obere Hauptstraße. Jedoch: Die jungen Demonstranten sind durchaus fähig zur Selbstkritik. Anna Albrecht etwa mahnt am Mikrofon zu einem umweltbewussten Umgang mit Smartphone und Co. Melanie Butz übt Kritik an den vielen Elterntaxis und wirbt fürs Fahrrad und die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel. Da sollten auch die Lehrer mit gutem Beispiel voran gehen.

Jonathan Dom ist es dann, der den Finger in die Wunde legt. Er thematisiert die Angst vor Sanktionen, für jene, die sich an der Klimademo während der Schulzeit beteiligen. So habe das Organisations-Team einen Brief an sämtliche Rektoren und Schulleiter der Rottweiler Schulen verfasst. "Und gerade einmal ein Rektor hat es für nötig gehalten, sich in irgendeiner Weise zu äußern", sagt Jonathan und erklärt: "Die streikenden Schüler setzen sich für die Zukunft ein."