Deißlingen-Lauffen (uf). Das Hochamt an Fronleichnam wurde in St. Georg in Lauffen umrahmt vom Musikverein und Kirchenchor. Die Fronleichnamsprozession führte zum schön geschmückten Altar am Kreuz der Familie Grimm bei der Neckarbrücke. Nach dem Gottesdienst spielte die Musikkapelle Lauffen beim Pfarrfamilienfest der katholischen Kirchengemeinde hinter dem Gemeindetreff auf. Der Erlös wird in diesem Jahr zur Renovierung des Ministrantenzimmers im Gemeindetreff verwendet.