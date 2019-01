Rottweil Schneefall: Chaos hält sich in Grenzen

Kreis Rottweil (cor/md). In den frühen Morgenstunden ging rund um Schramberg bei mehreren Lastwagen nichts mehr. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, blieben Lastwagen von Schramberg aus in Richtung Sulgen, Hardt und Tennenbronn liegen. Nach einiger Zeit konnten sie ihre Fahrt aber wieder fortsetzen. Auch Busfahrer hatten in den Höhenlagen mit den schneebedeckten Straßen zu kämpfen. Im benachbarten Schwarzwald-Baar-Kreis wirkte sich der Schneefall in den Morgenstunden des Mittwoch etwas stärker aus. "Je tiefer es in den Schwarzwald hinein geht, desto mehr Schnee und mehr Behinderungen", so Dieter Popp. Der Sprecher des Polizeipräsidiums Tuttlingen berichtet von mehreren kleineren Unfällen insbesondere in den Höhenlagen. Weitere ergiebige Schneefälle sind vorausgesagt, es bleibt also spannend auf den Straßen.