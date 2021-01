Rottweil Schmotziger: Stadt will sich wappnen

Rottweil. Derzeit sei man dazu mit dem Landratsamt im Gespräch, erklärte Bürgermeister Christian Ruf am Mittwoch im Gemeinderat auf Nachfrage von CDU-Stadtrat Pascal Schneider. "Bedauerlicherweise", so Ruf, sei das Alkoholverbot für den gesamten öffentlichen Raum mit der neuen Corona-Verordnung gekippt worden. Man könne aber durch eine Allgemeinverfügung nachsteuern, in der die Plätze, an denen das Alkoholverbot gelten soll, genau benannt sind.