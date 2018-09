Rottweil Schlachtplattenessen stellt alle zufrieden

Rottweil-Altstadt. Zeitweise gab es in der Turnhalle der Römerschule keine freien Plätze mehr, aber letztlich musste niemand hungrig weggeschickt werden: Das erste Schlachtplattenessen in der Altstadt sorgte am Sonntag nicht nur bei den zahlreichen Gästen, sondern auch bei den Organisatoren – der Bürgerverein Altstadt-Rottweil und der Löschzug 4 der Feuerwehr Altstadt haben gemeinsam gewirtet – für zufriedene Gesichter.