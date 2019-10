Rottweil Ekel-Restaurantküche: Geldstrafe verhängt

"In Verkehrbringung von Lebensmitteln, welche nicht für den menschlichen Verzehr geeignet sind", lautete die Beschuldigung, über die im Rahmen eines Prozesses verhandelt wurde. Der Verteidiger des 47-jährigen Angeklagten stellte in Frage, ob man von einem "in Verkehr bringen" ausgehen könne. Das versuchte das Gericht, im Verlauf der Verhandlung zu klären.

"Ich habe schon letztes Jahr im Juni bei einer Kontrolle gemerkt, dass meine Angestellten in der Küche ihre Arbeit nicht richtig machen", erklärte der Angeklagte. Daraufhin habe er einige Mitarbeiter entlassen und die Arbeit in der Küche für kurze Zeit selbst übernommen, bis er einen neuen Küchenchef gefunden habe. "Ich habe ihn für vertrauensvoll gehalten, seine Zertifizierungen waren gut", sagte der 47-Jährige. Auf die Frage der Richterin, wie er die Arbeit des Chefkochs kontrolliert habe, erklärte der Angeklagte, er sei regelmäßig durch die Küche gegangen und habe sie oberflächlich auf Sauberkeit geprüft. Da er die das Restaurant betreffende Organisations- und Servicearbeit übernommen habe, sei keine Zeit gewesen, auch noch dem Küchenchef über die Schulter zu schauen. Allerdings sei er an den wöchentlichen Inventuren beteiligt gewesen.