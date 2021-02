Rottweil Schellnarren in Zepfenhan trotzen Corona

Da auch der Kindergarten nicht besucht werden konnte, hat die Zunft den Kindern vom "Herzstückle" Vorlagen der Schellnarrfiguren Polizist, Bauer und Stegstrecker zum Ausmalen zur Verfügung gestellt. Diese können jetzt im ganzen Ort bewundert werden. Die Narrenzunft hat die Bemühungen der Kinder mit einem Frühstück und einem kleinen Geschenk belohnt.

Aber nicht nur die Kinder wurden beschenkt, auch die über 70-Jährigen bekommen am Fasnetsmontag ihre Rote von den Elferräten an die Haustür geliefert. Außerdem wurde wie in jedem Jahr eine Tombola auf die Beine gestellt, bei der es einen Schellnarr zu gewinnen gibt.