Rottweil Scheinbarer Gewinn nur ein mieser Trick

Vor der Übergabe müssten von Seiten der Gewinner jedoch noch Kosten in Höhe von mehreren hundert Euro beglichen werden, so die Anruferin. Das Ehepaar ignorierte diese Geldforderungen allerdings. Personen, die in gleicher oder ähnlicher Weise kontaktiert wurden, werden gebeten sich bei der Polizei in Rottweil, Telefon 0741/47 70, zu melden.

Die Polizei rät in derartigen Fällen, den Anrufern niemals zu glauben. Geld hat niemand zu verschenken – besonders nicht in Höhe der in Aussicht gestellten Summen. Deshalb sofort die Polizei verständigen.