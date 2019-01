Rottweil Schaumann setzt sich seit 25 Jahren für andere ein

Oberbürgermeister Ralf Broß sprach von einem ereignisreichen Jahr, das wohl 13 Monate haben müsste. Gemeinsam mit seinen Fachbereichsleitern und den Rottweiler Stadträten überbrachte er Grüße und Glückwünsche zum Neujahrsempfang. Freilich deutet die in diesem Jahr außergewöhnlich große Präsenz der Stadtverwaltung auf eine noch viel größere Ehrung. "Sie, Herr Schaumann, stehen im Mittelpunkt meiner Ansprache", begann Broß. Schaumanns Leistungen alle aufzuzählen, würden den Rahmen sprengen. Seit 25 Jahren engagiere er sich im Ortschaftsrat Neufra, seit zehn Jahren als Ortsvorsteher. In dieser Zeit habe er mit "ungebrochenem Elan" Neufras Identität, Charakter und das örtliche Brauchtum bewahrt und weiterentwickelt. Broß erinnerte an den Kreisverkehr, an den Wettbewerb "Unser Dorf soll schöner werden", an das Gewerbegebiet Berland, an die Sanierung der Kläranlage, an die Umgestaltung der Starzel und die Erweiterung des Wohnbaugebiets Auf der Bint. "Seit jeher haben sie sich für andere eingesetzt" – neben der kommunalpolitischen Aktivität auch in Vereinen, seit 1973 als Aktiver im Musikverein. "Sie haben viel erreicht. Die Menschen merken, dass man sich in diesem intakten, lebendigen Dorf wohl fühlen kann", schloss Bross die Ansprache mit einer außergewöhnlichen Ehrung: "Ich bitte sie, sich in das Goldene Buch der Stadt Rottweil einzutragen", sagte er unter großem Beifall.