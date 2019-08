Rottweil Sasha heizt beim Ferienzauber mächtig ein

Er macht nicht viel Aufhebens, sondern setzt gleich zum Start auf Power: Auf die Bühne, kurze Abstimmung mit der Band – und los geht’s. Im "Kolossaal" im Kraftwerk haben die Fans darauf schon gewartet. Es ist immerhin auch ihr Einsatz. Textsicher verstärken sie die Refrains und mögen überhaupt ganz viel mitmachen.

Da kommt ihnen "Genug ist genug" gerade recht. Denn Sasha will mehr. In diesem Song vom aktuellen Album "Schlüsselkind" möchte er auch die Männer ein bisschen aus der Reserve locken. Die sind im Publikum zwar deutlich in der Minderzahl, aber wenn sie so angesprochen werden wie gestern Abend, ist mitmachen Ehrensache. Also Arme vor der Brust verschränkt, den Moment, an dem man(n) zumindest innerlich dachte "Genug ist genug" erinnert, und kräftig gesungen. Siehe da, es klingt genau so kräftig wie der soulige Hintergrund, den die Frauen dazwischen schieben.

Egal. Darum geht es nicht. Vielmehr darum, dass Sasha spätestens jetzt alle auf seiner Seite hat. Und er macht weiter, energiegeladen, rotzig, mit großer Präsenz – und einer Band, die dem nicht nachsteht, mit enormer Bandbreite agiert, wie sich später noch zeigen sollte. Denn Sasha im Kraftwerk – das findet er übrigens auch eine beeindruckende Location – ist nicht nur "Schlüsselkind", sondern gewissermaßen ein "Best of". Klar geben sich die Fans bei den alten Hits keine Blöße, und auch Dick Brave wird gefeiert. So gibt es gestern drei Sashas: für jeden einen, und einen für ganz viele, die auch nach eineinhalb Stunden nicht genug haben.