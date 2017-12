Rottweil Sanierung des Münsters ist abgeschlossen

Der Diözesanbischof gratulierte der Gemeinde zu ihrem neuen altehrwürdigen Gotteshaus und sagte, dieser besondere Moment der Wieder-Eröffnung sei eine Sternstunde. In Anspielung auf das Kirchengebäude stellte er fest, dass in dieser Kirche vor der Renovierung vieles im Dunkeln lag. Im Chorraum leuchteten nun wieder prachtvolle Sterne vom Chorhimmel. Sie seien Zeichen des Lichts, das von Gott auf uns herab komme. Auch Menschen, die durch ihren Glauben, ihre Begabungen und Taten in den Alltag hineinleuchten, seien Sterne. Am Himmel gebe es Fixsterne, die den Menschen schon immer Orientierung gegeben hätten. Für den Gläubigen sei Jesus ein Fixpunkt in ihrem Leben.

Der Gottesdienst wurde musikalisch vom Münsterchor und dem Bläserquartett der Stadtkapelle begleitet. Weil nicht sicher war, dass auch die Orgel zu diesem Termin wieder spielbar ist, hat Wolfgang Weis die Harmoniemesse in Es-Dur für Chor und Bläser von Robert Führer mit dem Chor einstudiert