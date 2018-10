Rottweil Sänger bestechen mit Vielfalt

Rottweil. Das große Interesse des Publikums war ein Zeichen dafür, was Moderator Eberhard Wucher ankündigte: Dieses aus ehemaligen Münstersängerknaben hervorgegangene Vokalensemble, von Beginn an unter der Leitung von Johannes Michael Bayer, besticht durch seine stilistische Vielfalt und seine hohe Musikalität und Gesangskunst.

In den zurückliegenden Jahren wurden die "MännerStimmen" durch die niveauvoll dargebotene geistliche Musik gerühmt. An diesem Abend stand weltliche Chormusik aus ihrem Repertoire im Mittelpunkt. Wie in der geistlichen Musik beherrschen sie auch auf diesem Feld die Anforderungen der Musik der Renaissance ebenso wie die Adaptionen der Hits aus Klassik, Pop und Musical. So verzauberten sie das Publikum mit der diffizilen Harmonik und klanglichen Intimität des "All I ask of you" aus Webbers Phantom der Oper. Und dass sie die Romantik lieben und singen können, bewiesen sie nicht nur mit einer Reihe von lebendig dargebotenen Volksliedern, sondern auch mit einer Wiedergabe von Franz Schuberts "Ständchen", bei Kammerchören ebenso beliebt wie gefürchtet.

Das Werk, für Alt-Solo und Männerchor geschrieben, hätte der Solistin des Abends, Julia Helena Bernhart, auf den Leib geschrieben sein können. Einfühlsam passte sie sich dem spezifischen Männerchor-Timbre an, so wie es ihr auch in den Pop-Adaptionen des Chores gelang, ihre Stimme nur dienend und nicht vordergründig einzusetzen. Und in den Sololiedern, sei es aus dem Barock, der Romantik oder aus der Feder von Brecht/Weill und Leonard Bernstein, faszinierte sie das Publikum mit der Wandlungsfähigkeit ihrer Stimme, von der Wärme und Ausdruckskraft der tiefen Register bis zu den sauber intonierten Spitzentönen, denen es aber nie an Bodenhaftung mangelte.