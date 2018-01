Rottweil Sachbeschädigung an Gedenkpfad

Rottweil. Im Zeitraum von Sonntag bis Donnerstag sind in der Hochbrücktorstraße zwei Infotafeln des Gedenkpfades „Spuren jüdischen Lebens in Rottweil“ beschädigt worden. Auf den an Gebäuden befestigten Infotafeln sind jeweils QR-Codes angebracht. Diese wurden durch den bislang unbekannten Täter derart beschädigt, dass ihre Nutzung nicht mehr möglich ist. Das Polizeirevier Rottweil (0741 477 - 0) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise.