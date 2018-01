Rottweil Er lebt für den musikalischen Moment

Rottweil. Julian Maier-Hauff ist schon viel herumgekommen. Der 25-Jährige spielte in Berlin und Hamburg, auf verschiedenen Festivals, tourte mit einer Band durch Indien – von fünf bis 15 000 Zuschauer – alles war schon dabei. Am heutigen Samstag spielt er im Stadtjugendring im Parkhaus.

Der gebürtige Lahrer studierte Jazz-Trompete in Mannheim und Basel, momentan macht er seinen Master in Musikproduktion an der Pop-Akademie in Mannheim. Über den Jazz ist er zur Improvisation gekommen. Seine ersten Gehversuche startete der 25-Jährige in Freiburg. Mit dabei hat der Musiker immer eine ganze Palette an Equipment. Unter anderem einen Synthesizer, seine Trompete, ein Saxofon und einen Mischer. Also sowohl analoge als auch digitale Tools.

Die Parallele zwischen Jazz und elektronischer Musik sieht er darin, dass man in beiden Genres die Musik in einem Kontext spielen kann, den man so nicht erwartet. "Hauptsache ist, dass die Stimmung funktioniert. Die Musik kann spontan sein und den Leuten gefallen", schildert Julian Maier-Hauff.