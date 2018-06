Rottweil Runde, in der man sich gut versteht

Aber nicht nur der Flüchtlingsstrom hat die Kurse gefüllt. Auch der Zustrom aus dem EU-Ausland bringt viel Zulauf. Vor allem Migranten aus Mittelost- und Südeuropa, insbesondere aus Rumänien und Italien, seien zu dieser Gruppe zu zählen. Darüber werde in der öffentlichen Diskussion aber kaum gesprochen. "Alle sprechen nur noch über Flüchtlinge." Ein Kurs richtet sich an Arbeit suchende Zuwanderer. Die Teilnahme an den allgemeinen Integrationskursen reiche in der Regel nicht aus, um Fuß auf dem Arbeitsmarkt zu fassen, erklärt Frankenhauser. Deshalb läuft seit einem Jahr der berufsbezogene Integrationskurs, der sogenannte DeuFöV-Kurs. Dessen Absolvierung sei für bestimmte Tätigkeiten eine unabdingbare Grundvoraussetzung. Etwa im Kranken- oder Altenpflegebereich. Das Interesse an diesem Kurs sei enorm. Gerade jenen, die in ihrem Herkunftsland eine Ausbildung absolviert hätten sowie EU-Bürgern, sei eine Teilnahme wichtig. Der Fachkräftemangel in Deutschland könne dadurch reduziert werden, konstatiert Frankenhauser.