Rottweil Ruhetag wird wie Ehefrau begrüßt

Geblättert wird im Gebetsbuch von rechts nach links, was für mich ungewohnt ist. Bevor der gemeinsame Teil startet, laufen zwei angehende Rabbiner mit Gebetsriemen durch die Reihen, die sie den Männern auf Wunsch anlegen. "Das ist vor allem bei jungen Juden eine wichtige Mizwa, also eine gute Tat", so einer der Gemeindemitglieder. Gesprochen wird mit angelegten Riemen das erste Drittel des "Schema Israel", ein wichtiges jüdisches Gebet. Die Männer versammeln sich unten in Richtung Jerusalem, die Frauen nehmen oben auf der Empore Platz. Dann singen und beten die Frauen und Männer auf hebräisch, vor allem Psalme, aber auch ein mystisches Gedicht.

Die Tora-Rollen bleiben am Freitagabend noch hinter dem Vorhang (Parochet). Sie werden beim Gottesdienst am Samstagmorgen hervorgeholt. Drei Torarollen hat die Gemeinde in Rottweil, gespendet von einer Familie aus Israel, vom Landkreis Rottweil und vom Oberrat Baden.

"Die Torarollen zeigen, wie reich eine Gemeinde ist", sagt Tatjana Malafy, die Ansprechpartnerin und Geschäftsführerin der Gemeinde beim Besuch in der Synagoge. Die Schriftrollen werden samstags beim Gottesdienst auf einem Tisch (Bima) auf dem Podest ausgerollt, erläutert Malafy. Zum Lesen werden normalerweise Gemeindemitglieder aufgerufen. Da allerdings nur auf hebräisch gelesen werden darf und die Männer in der Gemeinde das nicht können, übernimmt diese Aufgabe repräsentativ für die Gemeinde ein Kantor (Chasan, Vorbeter), erläutert Malafy.