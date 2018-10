Rottweil Ruf: "In der Rottweiler Schullandschaft hervorragend etabliert"

Die KWS feiert Geburtstag an diesem Wochenende. Lehrer, Wegbegleiter, Ehemalige halten Rückschau, zeigen aber auch, was die Gegenwart fordert und die Zukunft vorhält.

Begrüßt werden die Gäste von einem Blechbläserquartett der Stadtkapelle. Der feierlichen Eröffnung folgt die Begrüßung durch Konrektorin Stefanie Heß, die das Kürzel "KWS" mit anderen Inhalten hinterlegt. Ob "kreativ, wissenshungrig und sportlich", "Komm’, wir starten" oder der zum offiziellen Motto gewordene Satz "Kinder werden stark": In jedem Begriff steckt viel Konrad-Witz-Schule. Das kommt nicht von selbst. So erinnert Bürgermeister Christian Ruf an die rasante Entwicklung der Schülerzahlen und die Veränderung pädagogischer Herausforderungen. Die KWS habe sich mit dem Ganztagesangebot der Umsetzung des Werkrealschulkonzepts und seit 2015/16 auch als Gemeinschaftsschule "in der Rottweiler Schullandschaft hervorragend etabliert".

Geschenk der Stadt