Rottweil Rottweils Türme ganz schräg

Haag möchte weitere kunsthandwerkliche Turmmodelle und Fotomotive der Türme in den Umlauf bringen. Zu diesem Zweck sucht er noch in der Innenstadt eine vorübergehende leer stehende Ladenfläche. Gerne würde er zur Fasnet noch Arbeiten zum Schwarzen Tor, dem Hochturm und dem Pulverturm anbieten. Die Wachs- und Gipsreliefmodelle sind in Handarbeit hergestellt. Haag möchte mit Thyssen-Krupp in weitere Verhandlungen treten, um doch noch eine Lizenz für den ganz besonderen und innovativen Testturm zu erwerben. Der Verkaufserlös geht an ehemalige Schulen in Simbabwe, wo Friedrich Haag viele Jahre als deutscher Entwicklungshelfer tätig war.