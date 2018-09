Rottweil Rottweiler weiter auf Rang eins

Pokalsieger wurde die zweite Mannschaft des DSSV mit Bernd Zink (4319 Punkte), Sven Willers (3290), Mariciella Öhler (2903) und Marion Kristein (2849) und 13 361 Gesamtpunkten. Bernd Zink aus Kehl am Rhein, Sechster der diesjährigen deutschen Meisterschaften, wurde nach einem Spielerausfall kurzfristig in das Rottweiler Team genommen und erwies sich als Volltreffer. Hinter Jens Schubert aus Göppingen (4430 Punkte) belegte er in der Einzelwertung Rang zwei vor Ulrich Rönz (4229) aus Straubing, dem Präsidenten des bayerischen Skatverbandes. Auf den zweiten Platz in der Mannschaftwertung kam der SC Ludwigsburg mit 13 305 Punkten. Mit nur einem Punkt weniger wurde die erste Mannschaft des DSSV dritter. Es spielte Peter Merklein (3755), Heinz Ehm (3265), Hans-Helmut Köhler (3185) und Willi Warsow (3099).

Da bei den Baden-Württembergischen Mannschaftsmeisterschaften in Bruchsal ein dritter Platz erreicht werden konnte, liegen die Rottweiler in der Vereinswertung der BW-Rangliste weiterhin auf Rang eins, nun schon seit acht Jahren. Die Einzelwertung führt Hans-Helmut Köhler an.