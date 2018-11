Rottweil Rottweiler kann sich nicht von geliebter Rostlaube trennen

Der Staatsanwalt informierte ihn darüber, dass der Strafbefehl aufgrund der Flüssigkeiten, die bei Auslaufen eine Gefahr für die Umwelt darstellen, ausgestellt worden sei. Er verstehe nicht, warum der Angeklagte dagegen Einspruch eingelegt habe.

Der 44-Jährige erwiderte, dass ein Auslaufen nicht möglich gewesen wäre. Er habe entsprechende Maßnahmen ergriffen. Außerdem habe er zweimal pro Woche nach seinem Fahrzeug gesehen. Derweil hätte niemand wissen können, dass die Flüssigkeiten noch im Wagen sind, wenn er selbst es nicht gesagt hätte, meinte der 44-Jährige, der sich bedingt nachsichtig zeigte.

"Ich habe verstanden, dass das nicht in Ordnung ist", meinte er, als sich jemand aus dem Zuschauerraum zum Geschehen äußerte. Der Rottweiler habe es anfangs sehr schwer gehabt, unter anderem aufgrund von Steuerschulden, aber auch der Ex-Frau. "In Deutschland leben ist am Anfang sehr schwierig", plädierte die Zuhörerin für Verständnis. "Ich hatte Pech und bin an eine Person gekommen, die mich betrogen hat. Bis heute muss ich dafür bezahlen", bestätigte der Angeklagte. "In Deutschland bekommt man nichts geschenkt", fügte er hinzu. Ihm würden nach Abzug aller Zahlungen nur etwa 300 Euro monatlich zum Leben bleiben.

Amtsrichterin Lorer verzichtete auf den geladenen Zeugen und schlug vor, das Verfahren nach § 153a gegen eine Geldauflage vorläufig einzustellen. So muss der Angeklagte bis Ende Februar 600 Euro in Raten als Strafe für seine Tat aufbringen.

Wo das für so viele Emotionen sorgende Vehikel mittlerweile abgestellt ist, war vor Gericht kein Thema.