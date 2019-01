Rottweil Rottweiler Fasnetsprofessor ist das "Gesicht Europas"

Die Auszeichnung erfolgte im Rahmen des närrischen Empfangs in der Landesvertretung mit der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte vor vielen Gästen aus ganz Europa.

Die 1924 gegründete Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte ist ein Zusammenschluss von 68 Narrenzünften, die in den Regierungsbezirken Freiburg und Tübingen, im Regierungsbezirk Schwaben sowie in fünf Kantonen der deutschsprachigen Schweiz beheimatet sind. Die VSAN sieht sich als älteste Narrenvereinigung im deutschen Südwesten selbst in der Pflicht, das Brauchtum und Kulturgut der schwäbisch-alemannischen Fastnacht zu erhalten und zu pflegen. 2014 wurde die schwäbisch-alemannische Fastnacht in das deutsche Verzeichnis Immaterielles Kulturerbe der Unesco aufgenommen.