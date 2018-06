Rottweil Rottweiler City lebt und bebt

Es wird das Highlight zum Ausklang des Sommers: Ende September brummt es drei Tage lang in der Stadt. Dann steht das City-Life-Event mit Openair-Air-Modenschau als Höhepunkt an. Am Montag findet das Casting statt.

Rottweil. Ein kurzer Rückblick ins Jahr 2017. Ende April kommen Hunderte von Besucher in die Obere Hauptstraße und sind begeistert. Anlass ist das "City-Life & Style-Event" des Gewerbe- und Handelvereins (GHV). 60 Models laufen zu knalliger Musik über den Laufsteg und präsentieren das Neueste aus der Fashion-Welt. Nach der gelungenen Premiere folgt die Fortsetzung: größer, weiter, höher und mehr. Das ist das Motto der GHV-Arbeitsgruppe, bestehend aus Bettina Baumann, Tobias Rützel, Markus Maier, Ralf Graner und dem Vorsitzenden Detlev Maier.

In diesem Jahr findet das City-Life-Event an drei Tagen statt, vom 28. bis 30. September statt. Wiederum ist die Modenschau am Samstag ein Höhepunkt. Hinzu kommen verkaufsoffene Nächte am Freitag und Samstag (jeweils bis 22 Uhr) und der verkaufsoffene Sonntag bis 19 Uhr. Zudem sind 20 Foodtrucks geplant. Das Ziel ist klar: Die Rottweiler Einzelhändler wollen zeigen, was sie alles drauf und zu bieten haben. Rottweil lebt und bebt. Bis zu 7000 Besucher täglich werden erwartet. Wenn die zweite Auflage funktioniert, soll City-Life im Wechsel mit dem Stadtfest alle zwei Jahre stattfinden. Gesucht werden weitere Unternehmer, die Lust haben, sich einzubringen und mitzumachen. Am Rahmenprogramm wird weiter gestrickt. So will man auch musikalisch das eine oder andere Zuckerle präsentieren können, lautet das Ziel der GHV-Arbeitsgruppe. n Es geht schon am kommenden Montag, 4. Juni, los. Gesucht werden Models zwischen 16 und 60 Jahren für die Modenschau Ende September. Das Casting findet im Foto-Studio von Ralf Graner in der Hauptstraße 55 statt. Beginn ist um 18.30 Uhr. Weitere Infos gibt es auch unter City-Life@gent-man.de.