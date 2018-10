Rottweil "Rottweil war ein Paradies"

Rottweil. Auch Rottweil hat er neun Doppelseiten gewidmet. Er gibt vielfältige Einblicke in Rottweils Geschichte. So beschäftigt er sich beispielsweise mit der Augenwende – dem Marienwunder in der Predigerkirche, dem Herrenkramerschen Kripple, dem Dominikanermuseum, den Erkern, dem Rottweiler Hund, ja und natürlich darf auch die Fasnet nicht fehlen. Einen Abstecher macht er zudem ins Neckartal.

Auf zwei Doppelseiten kommt die ehemalige Pulverfabrik zu Ehren. Erwin Ulmer beschreibt die Szenerien kurzweilig, unterhaltsam und informativ. Zudem führt er die Adressen, die Anbindung an den ÖPNV und die Anfahrt auf. Ein kleiner Geheimtipp ergänzt die Informationsleiste.

"Das Schreiben ist keine Arbeit, sondern Leidenschaft", erzählt er. Am liebsten schreibe Ulmer in seiner Stammkneipe, da fließe der Text am besten. Heimatkunde sei Ulmers zweite Leidenschaft, wie der ehemalige Lehrer bekennt. Mit Beginn des Ruhestands habe ihn eine Krankheit zunächst aus der Bahn geworfen. Im Anschluss habe er beschlossen, dass er etwas tun müsse, um aus der Krankheitsspirale wieder herauszukommen. Daraufhin begann er mit dem Schreiben, der emons-Verlag nahm ihn als Autor an. Die Orte am Oberen und Mittleren Neckar sind sein drittes Buch. "Das Erkunden ist am schönsten", schwärmt er. 4000 Kilometer pro Buch sei er unterwegs. "Bis man die Fotos in der richtigen Jahreszeit und mit den richtigen Lichtverhältnissen im Kasten hat, braucht es eine Weile", weiß er.