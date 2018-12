Rottweil Rottweil feiert gemeinsam mit den Bündnispartnern

Das Deutsch-Schweizer Autorentreffen, das von 20. bis 22. September in Rottweil ansteht, soll um einen Galaabend erweitert werden. Eine Matinee wird sich in kabarettistischen Beiträgen mit der Schweiz und dem Ewigen Bund beschäftigen. Wegen des Jubiläums sind deshalb einmalig 5500 Euro an zusätzlichen Kosten kalkuliert. Mit 10 000 Euro rechnet die Stadtverwaltung für eine Festschrift, die als Buch mit Texten und Fotografien aufgelegt werden soll.

Für 29. August bis zum 20. September ist im Alten Rathaus eine Ausstellung mit dem Freundeskreis Brugg geplant, die die Städtepartnerschaft und die Verbindungen zur Schweizer Eidgenossenschaft aufgreift.

Überdies: Die VHS greift das Jubiläum im Frühjahrsprogramm 2019 als Schwerpunktthema auf. Und der Gewerbe- und Handelsverein (GHV) Rottweil bezieht das Jubiläum als Thema in den verkaufsoffenen Sonntag am 20. Oktober ein. Der Gemeinderat tagt am Mittwoch, 12. Dezember, ab 17 Uhr im Sitzungssaal des Neuen Rathauses.