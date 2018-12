Rottweil Rottenmünster bietet zauberhafte Kulisse

Eröffnet wurde der Weihnachtsmarkt von Schwester Oberin Karin Maria Stehle, begleitet von Turmbläsern. An den festlich geschmückten Marktständen gab es eine bunte Mischung an kunsthandwerklichen Artikeln, Geschenkideen, Holzspielzeug, liebevoll Gebasteltem und Gestricktem bis hin zu selbst gebackenen Plätzchen oder hausgemachten Wurstspezialitäten. Für Kinder war allerdings der Besuch des Nikolaus mit seinem Knecht Ruprecht der Höhepunkt. Er las aus seinem goldenen Buch vor und verteilte aus seinem großen Sack Geschenke an die Kinder. Großer Beliebtheit erfreute sich auch die lebende Krippe mit Schafen, das kostenlose Kinderkarussell, das Basteln von Weihnachtsschmuck und die Aufführung von "Jim Knopf und Lukas", zu der die Mitarbeiter der Ergotherapie eingeladen hatten. Sehr gut besucht waren auch die adventlichen Konzerte der Mädchenkantorei und des Rottweiler Mädchenchors in der Klosterkirche.