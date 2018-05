Rottweil Rotes Kreuz sucht neuen Manager

"Nach rund vier Jahren engagierten Einsatzes für die Belange des DRK-Kreisverbandes wird sich unsere Kreisgeschäftsführerin Uta Swoboda neuen beruflichen Herausforderungen stellen. Sie wird den Kreisverband zum 30. Juni 2018 auf eigenen Wunsch verlassen. Frau Swoboda hat seit der Übernahme der Kreisgeschäftsführung am 1. Oktober 2014 einen wesentlichen Beitrag zur Neustrukturierung und wirtschaftlichen Konsolidierung unseres Kreisverbandes geleistet. Sie hat den Kreisverband Rottweil in herausfordernden Zeiten erfolgreich und zukunftsfähig aufgestellt. Frau Swoboda hat zahlreiche Projekte mit Erfolg initiiert und abgeschlossen, wodurch die Verwaltung der Kreisgeschäftsstelle modernisiert, der Erweiterungsbau der Rettungswache in Schramberg ermöglicht und die Ertragslage im Rettungsdienst verbessert werden konnte. Sie setzte sich dabei stets erfolgreich für bessere Arbeitsbedingungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rettungsdienst und in der Integrierten Leitstelle ein. Der Vorstand bedauert die Entscheidung von Frau Swoboda außerordentlich", schreibt Ralf Broß in einer Mitteilung an die Presse.