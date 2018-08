Rottweil. Am Freitag, 31. August, um 19 Uhr begibt sich Thomas Haßler auf eine spannende Spurensuche durch Rottweil-Altstadt. Welche Spuren der antiken Stadt "Arae Flaviae" lassen sich noch heute entdecken? Wo waren das Forum, die Bäder, das Theater des antiken Rottweil? Wo wurden das Orpheusmosaik oder das Schreibtäfelchen gefunden? Wie und warum entstand zwischen Prim und Neckar eine römische Provinzstadt, und welches Schicksal erfuhr sie vor 1850 Jahren? Die Führung ermöglicht, einen Blick auf einen sonst nicht öffentlich zugänglichen antiken Ort. Mit etwas Fantasie wird das antike Rottweil, "Arae Flaviae", vor den Augen der Teilnehmern wiederauferstehen. Die Führung dauert rund zwei Stunden und findet bei jedem Wetter statt. Erwachsene bezahlen sechs Euro, Kinder drei. Treffpunkt ist am Hauptportal der Kirche St. Pelagius in Rottweil-Altstadt.