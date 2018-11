Rottweil Ritterschlag für Ausnahmeforscher

Rottweil/Trossingen. Am vergangenen Wochenende wurden die Nachwuchswissenschaftler vom Schülerforschungszentrum (SFZ) Tuttlingen im Ehrensaal des Deutschen Museums mit dem Jugendpreis der Eduard-Rhein-Stiftung ausgezeichnet. Den mit 1500 Euro dotierten Jugendpreis erhielten Mai Saito und Lukas Ruf in einem Festakt aus den Händen des geschäftsführenden Vorstands von "Jugend forscht", Sven Baszio.

Hauptpreisträger war in diesem Jahr Rajiv Laroia aus Palo Alto, USA, der einen entscheidenden Beitrag zur Entwicklung der 4G (=LTE)-Technologie in Smartphones geleistet hat und dessen neue Firma jetzt eine Hightech-Kamera für Smartphones entwickelt. Dass der Hauptpreisträger sich nicht nur Zeit für Smalltalk mit den Jugendlichen genommen hat, sondern sich auch ernsthaft für deren Projektarbeit interessierte, erfüllte Mai Saito und Lukas Ruf mit großem Stolz.

"Für uns sind Menschen wie Rajiv Laroia große Vorbilder darin, was man erreichen kann, wenn man an die eigenen Ideen glaubt", sagt Lukas Ruf, der inzwischen Informatik am KIT in Karlsruhe studiert. Vorausgegangen war der Auszeichnung der Tuttlinger SFZ-Forscher jahrelange Forschungsarbeit im technisch-mathematischen Bereich.