Rottweil. Der Sonnensaal im Kapuziner bebte am Sonntag und Montag. "Es war wieder einmal eine sensationelle Comedy-Show", sagen Besucher des Abends. Der Rottweiler Comedian Heinrich Del Core hatte wieder Überraschungsgäste in das gemütliche Ambiente des Kaupziners eingeladen. Darunter Chris Tall, ein Kracher der Szene. Vor wenigen Tagen spielte er in der Porsche-Arena in Stuttgart vor Tausenden von Zuschauern. In Rottweil traten in einer Wohnzimmeratmosphäre des Weiteren Mirja Regensburg, Axel Pätz, Kevin Ray und Starbugs Comedy auf. Heinrich Del Core glänzte als Conférencier und bewies, dass er es klasse versteht, seine Gäste ins Szene zu setzen.