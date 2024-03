Parkplatz an der A81 wird aufwendig ausgebaut

1 Die A81 bei Rottweil. Der Parkdruck entlang der Autobahn durch Lkw ist enorm. Foto: Otto

Die Autobahn GmbH Südwest kündigt eine größere Baumaßnahme an der A81 an. Es wird deutlich mehr Platz für Lkws geschaffen.









Der Parkdruck auf den Autobahnparkplätzen durch Lastwagen ist enorm. Jetzt wird an der A81 ordentlich erweitert: Die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest beginnt laut Mitteilung am Montag, 18. März, mit dem Ausbau des Parkplatzes Tuningen zwischen der Anschlussstelle Tuningen und dem Autobahndreieck Bad-Dürrheim in Fahrtrichtung Singen.