Rottweil Richter erkennt Nackt-Kunstaktion an

Rottweil/Tettnang - Mit seinen Kunstaktionen hat Dieter Albrecht in den vergangenen Tagen für Gesprächsstoff in Rottweil gesorgt. Die Resonanz sei ganz unterschiedlich gewesen, sagt er auf Anfrage. Seit Jahren schaut sich Albrecht eindrucksvolle Plastiken an und beschäftigt sich mit den realen oder abstrakten Darstellungen von nackten Männern in natürlicher Gestalt.